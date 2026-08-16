Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato a Linguaglossa, sul versante nord-orientale dell’Etna. A renderlo noto è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 7 chilometri dal centro abitato. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione e ha provocato danni alla sede stradale nella zona di Piano Provenzana. Al momento non risultano feriti.

Secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, il terremoto sarebbe legato all’attività della faglia della Pernicana, a sua volta connessa alla dinamica del vulcano. Gli uomini della Protezione civile e della Forestale insieme al personale del Comune e della Città metropolitana sono impegnati per verificare le conseguenze della scossa.

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