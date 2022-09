Senza patente, e la moto priva di targa, alla vista dei carabinieri scappa: denunciato giovane

In sella ad un motociclo, alla vista della pattuglia dei carabinieri, che ha tentato di fermarlo per un controllo, ha fatto una serie di manovre spericolate e pericolose, ed è scappato Ma non gli è servito a nulla, perché i militari dell’Arma della Stazione di Sambuca di Sicilia, sono lo stesso riusciti ad identificarlo e rintracciarlo.

Un venticinquenne del luogo, disoccupato, già sottoposto all’avviso orale, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà adesso rispondere delle ipotesi di reato di guida con patente revocata di persona sottoposta a misura di prevenzione personale e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era alla guida di una moto senza targa, e lo stava facendo senza avere più la patente di guida, poiché revocatagli nel marzo del 2021.