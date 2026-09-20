E’ stato aggredito da tre o quattro persone, una delle quali lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Un cinquantenne di Favara è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e ferite sparse sul corpo ma, per fortuna, non versa in pericolo di vita. Il fatto è accaduto nella tarda serata di venerdì in una traversa di via Umberto, nel centro abitato favarese.

Gli aggressori – alcuni dei quali, a quanto pare, stranieri – avrebbero avuto una discussione con l’uomo e, nel giro di pochi minuti, la situazione sarebbe precipitata. Nel luogo teatro del parapiglia sono giunti anche i carabinieri della Tenenza di Favara e i colleghi del Nucleo Radiomobile di Agrigento. Sono state avviate le indagini per risalire agli aggressori e stabilire il movente del pestaggio.

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