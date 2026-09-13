Quello di circolare con il proprio mezzo senza assicurazione continua a essere un vero e proprio fenomeno di proporzioni allarmanti ad Agrigento. Nel dettaglio, nella Città dei Templi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026 sono 70 i veicoli (quasi tutte autovetture) sequestrati amministrativamente dagli agenti della polizia locale perché sprovvisti di assicurazione.

I proprietari sono stati multati per 849 euro ciascuno. Una parte dei veicoli è stata sequestrata a seguito di accertamenti durante i posti di controllo in centro e nei quartieri periferici. Altri mezzi si trovavano invece in sosta nelle aree di parcheggio in svariate zone della città. Tutti i veicoli sono stati rimossi dai carri attrezzi e trasferiti in depositi giudiziari o affidati in custodia agli stessi proprietari.

La verifica della copertura assicurativa resta uno degli obiettivi principali del Comando della polizia municipale di Agrigento per rendere più sicura la circolazione sulle strade cittadine.

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