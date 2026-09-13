Al torneo regionale di quinta categoria di Valderice buona prova degli atleti della Kerkent. Filippo Gallea è arrivato agli ottavi di finale battendo nel girone il forte Villa dell’Himera Randazzo allenato da massimo Puglisi.

Marco Mantisi si è fermato ai quarti di finale, dopo avere dominato sia il girone che gli ottavi, battuto dal vincitore del torneo Cirivello, anche lui dell’Himera Randazzo.

“Considerando la marginalità del tennis tavolo Agrigentino rispetto tutta la Sicilia i risultati di Mantisi e Gallea possono considerarsi ottimi e di buon auspicio per il campionato, che ribadiamo sarà molto difficile”, afferma in una nota la Kerkent.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp