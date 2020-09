Agrigento, confermato Giuseppe Cuffaro

Non era scontata ma tanto attesa dai tifosi. La Fortitudo Agrigento ha confermato Giuseppe Cuffaro anche per questa stagione. Cresciuto nelle giovanili della Moncada, il giovane play maker agrigentino è alla sua quinta stagione in prima squadra. Dopo l’esperienza maturata in Lega A2, per lui è arrivato il momento di mostrare tutto il suo valore e di guadagnare minutaggio a servizio dei compagni.

“Giuseppe Cuffaro – ha detto il presidente Gabriele Moncada – è cresciuto con i colori della Fortitudo Agrigento addosso. La sua riconferma è stata voluta fortemente da ambedue le parti. Già nella passata stagione, Cuffaro, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. La sua crescita, ovviamente, è sotto gli occhi di tutti. Sono sicuro che, anche nella stagione che verrà, Peppe, sarà un punto di riferimento importante per tutti. Lui, conosce bene la Fortitudo, è cresciuto dentro le mura del PalaMoncada”.

A giorni dovrebbe arrivare anche la conferma di Paolo Rotondo. Anche il siracusano ha ormai preso casa ad Agrigento avendo sposato un’avvocatessa del posto. Così in attesa di conoscere le date ufficiali del raduno, molto dipenderà dal regolamento e dalle misure anticovid, Agrigento prende forma definitivamente.