Doppio sequestro amministrativo e sanzioni per diverse migliaia di euro a carico di un imprenditore favarese. È questo il bilancio di un controllo stradale effettuato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento lungo le arterie di Villaggio Mosè.

Nel mirino dei poliziotti sono finiti due camion appartenenti alla stessa impresa edile del territorio. Dalle verifiche incrociate nelle banche dati è subito emerso che entrambi i mezzi pesanti circolavano completamente privi della copertura assicurativa obbligatoria.

Estendendo l’ispezione ai cassoni, gli agenti hanno inoltre scoperto numerosi fusti di oli trasportati in violazione delle normative vigenti. Al termine degli accertamenti di rito, per i due veicoli senza polizza e per l’intero carico irregolare è scattato l’immediato fermo.

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