Se l’è cavata con un trauma cranico fortunatamente senza gravi conseguenze. Un giovane dipendente di un minimarket della centralissima via Atenea, è stato aggredito l’altra sera mentre si trovava solo all’interno dell’esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, tutto sarebbe precipitato dopo l’ingresso nel locale di un uomo in evidente stato di ebbrezza.

Tra i due è scoppiato un diverbio per futili motivi e, in un attimo, la situazione è degenerata: l’avventore ha afferrato una bottiglia e ha colpito il commesso alla testa, danneggiando nella concitazione anche una vetrata del locale prima di dileguarsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito per poi accompagnarlo al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”.

Le forze dell’ordine sono al lavoro sulle immagini delle telecamere della zona per cercare di risalire all’identità dell’aggressore.

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