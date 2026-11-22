«Elevato grado di disprezzo per la salvaguardia dell’ambiente e del decoro del territorio». Con queste dure motivazioni il Tribunale di Agrigento aveva condannato un pensionato di 84 anni, sorpreso a lasciare rifiuti all’ingresso dell’isola ecologica di contrada Fondacazzo. Una decisione ora diventata definitiva dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.

L’episodio era stato ricostruito grazie ai rilievi fotografici e alle telecamere della zona, che avevano ripreso l’anziano arrivare in auto, gettare una bottiglia di plastica dal finestrino e scaricare dal portabagagli un ingombrante rifiuto metallico, risultato compatibile con il piano cottura trovato poco dopo davanti al centro di raccolta.

Con il verdetto della Suprema Corte diventa esecutiva l’ammenda da 1.000 euro, a cui si aggiungono le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

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