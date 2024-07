I giudici della Corte di Appello di Palermo, hanno deciso 4 condanne e un’assoluzione per gli imputati, tutti di Favara, dell’inchiesta “New generation” che ha permesso di smantellare un giro di spaccio di droga, e fare piena luce su alcuni furti e una rapina.

Unica riduzione di condanna è stata per Giuseppe Bosco, di 31 anni, passato da 4 anni e 8 mesi a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno confermata per Salvatore Bruccoleri, 33 anni e Giuseppe Bosco, 31 anni; 2 anni per Antonio Perricone, 31 anni e 1 anno e 4 mesi per Giovanni Nicotra, 35 anni.

La quarta sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Vittorio Anania, ha assolto Calogero Principato, 33 anni (condannato in primo grado a tre anni). I fatti al centro del processo risalgono al periodo compreso fra l’agosto del 2011 e il gennaio successivo.