Chi attendeva i tradizionali fuochi d’artificio per la festa di San Calogero, resterà deluso. Niente spettacolo pirotecnico infatti, la prima domenica della festa. Il simulacro che, come tradizione vuole, al termine della processione serale, viene salutato al Viale della Vittoria con uno spettacolo di fuochi d’artificio, il prossimo 7 luglio dovrà farne a meno. La Villa del Sole, che ogni anno viene utilizzata come base dai pirotecnici, infatti è interessata da lavori per la costruzione di una scuola dell’infanzia e dunque impraticabile. Si sarebbe pensato allo Stadio Esseneto, ma non essendoci i tempi burocratici per le autorizzazioni necessarie, i “fuochi d’ artificio” sono stati rinviati a domenica prossima 14 luglio.