Sono stati presentati, il 29 giugno scorso, dal Comune di Agrigento alla Regione, così com’era previsto dal Decreto Regionale, i progetti propedeutici ad “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” che rientreranno nel finanziamento di quattro milioni di euro, previsto entro la fine del 2024. Sarà ora la “Cabina di regia”, composta dal sindaco della città dei templi, Franco Miccichè e dai rappresentanti del Parco Archeologico, dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, della Fondazione Capitale della Cultura e dal delegato del presidente della Regione, valutare i singoli progetti e decidere quali meritevoli di finanziamento.

Il decreto regionale, firmato dal presidente Renato Schifani e dall’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha previsto delle linee guida per la presentazione dei progetti, da parte del Comune, con indicazioni su varie e specifiche tematiche da sviluppare entro il 31 dicembre 2024, in preparazione dell’Anno della Cultura. All’interno del Decreto sono state previste indicazioni ed imput ad esempio come la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali e la valorizzazione delle Reti turistiche. Il comune di Agrigento, così come ha confermato il sindaco Franco Miccichè, ha quindi presentato i progetti, “riguardanti per lo più Enti pubblici” – dice il primo cittadino – in vista di Capitale della Cultura che, assieme ad altri progetti, che potrebbero arrivare direttamente dall’assessorato regionale ai beni culturali ad integrazione, dovranno essere completati nel periodo tra luglio e dicembre 2024.

“Molte somme relative ai quattro milioni di euro – spiega il sindaco – saranno impegnate per la promozione della città e dell’evento. I progetti non sono molti e li abbiamo suddivisi in tre macro-aree: iniziative di promozione, iniziative di partecipazione e iniziative didattico-educative. Si tratta di progetti di grande importanza, mi riferisco a quelli presentati dalla “Fondazione Teatro Luigi Pirandello” (“Scoprire il teatro”) o il progetto di animazione territoriale “Territorio al centro”. Ci sono poi i progetti condivisi con l’Ente Parco Valle dei templi. Abbiamo inserito anche un capitolo per la realizzazione di un bando per progetti elaborati dalle associazioni culturali cittadine. Sempre in tema di Capitale della Cultura – continua Miccichè – nelle ultime ore in Giunta abbiamo approvato la convenzione tra Comune di Agrigento e Fondazione Capitale Cultura, per accelerare i tempi e a breve verrà versata a quest’ultima la prima trance del fondo previsto di un milione di euro in modo che possa essere operativa anche economicamente”.

Tutto quindi procederebbe secondo il primo cittadino nei tempi previsti. Il sindaco Miccichè ha inoltre smentito la notizia circolata su alcuni Media, delle dimissioni della componente del Cda della Fondazione Capitale, l’avvocato Vincenza Gaziano, mentre per quanto riguarda la fuoriuscita, per motivi personali, dell’altro componente, l’avvocato Cremona, “nelle ultime ore – conclude Miccichè – si è provveduto alla sua sostituzione con Giuseppe Ferro, un medico di 54 anni con esperienze anche nel mondo degli eventi culturali”

LORENZO ROSSO