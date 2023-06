Senso di appartenenza e relazioni autentiche, a Fontanelle si inaugura il murales dell’artista Gaetano Vella

Sarà inaugurato sabato 10 giugno, alle 10, nell’ingresso principale di Fontanelle, in viale Sicilia, il murales dell’artista Gaetano Vella voluto dal Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”, in collaborazione con l’Associazione “Acuarinto”.

L’iniziativa si inserisce all’interno della manifestazione “Quartiere in Festa”, in programma fino al prossimo 11 giugno. “Questo evento rappresenta un momento unico per la comunità di Fontanelle- si legge in una nota del comitato-poiché celebra non solo la creatività artistica di Gaetano Vella, ma anche la capacità dei cittadini di unirsi per promuovere il senso di appartenenza e l’importanza delle relazioni autentiche. Il murales si configura come un caldo benvenuto nel quartiere, rappresentando i diversi volti delle generazioni che compongono questa comunità gentile e sorridente”.

Il murales si caratterizza per la sua vivacità e l’energia che trasmette. I personaggi raffigurati incarnano la volontà di educare al bello e alla cura non solo del quartiere, ma anche delle relazioni vere tra i suoi abitanti. Quest’opera d’arte pubblica diventa un simbolo tangibile di unità e solidarietà, testimoniando l’impegno di una preziosa comunità nel valorizzare la diversità e la bellezza che caratterizzano Fontanelle.