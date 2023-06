Il pestaggio in piazza Marconi: vittima e presunti aggressori presentano denuncia

I poliziotti della sezione Volanti ci hanno messo poco per ricostruire l’episodio del pestaggio del 62enne agrigentino, avvenuto giovedì mattina in piazza Marconi, quasi di fronte l’ingresso per la stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. L’uomo ferito ha formalizzato la querela nei confronti della coppia che lo hanno aggredito, ma alla polizia si sono recati marito e moglie per denunciare a loro volta l’agrigentino. Tanto la coppia, quanto il sessantaduenne hanno riferito d’essere stati aggrediti. E la querela di parte è stata formalizzata per lesioni personali. Pare che la discussione fra i tre sia iniziata a Monserrato ed ha avuto il suo epilogo in piazza Marconi dove è avvenuta l’aggressione del sessantaduenne.