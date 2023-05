Sensibilizzazione ambientale, prosegue l’impegno del Libero consorzio

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali. Il Settore Ambiente ha infatti previsto in questo senso alcuni incontri con le scuole superiori, il primo dei quali questa mattina, 11 maggio, al Liceo “Politi” di Agrigento. Gli incontri sono finalizzati al miglioramento delle conoscenze e degli strumenti utili a contribuire al rispetto dell’ambiente.

Gli interventi riguarderanno il ruolo delle ex Province, in particolare le funzioni autorizzative, sanzionatorie, di risanamento e di controllo sull’ambiente, con particolare riferimento all’economia circolare, alla gestione dei rifiuti e agli interventi sull’inquinamento legato ad attività produttive (per esempio lo sversamento incontrollato di acque di vegetazione degli oleifici nei corsi d’acqua, l’abbandono di rifiuti sul territorio e i costi per il risanamento, ecc.).

Il grande progetto di “Agrigento Capitale della Cultura 2025” non può prescindere dal miglioramento delle condizioni generali dell’ambiente, e in questo senso è indispensabile il coinvolgimento delle nuove generazioni tramite una campagna di sensibilizzazione ambientale. Il prossimo incontro è , invece, previsto il 16 maggio nella sede del Liceo “Odierna” di Palma di Montechiaro.