L’Opi promuove il convegno sul tema “Responsabilità infermieristica: legge 24/2017 e obbligo Pec”

Si intitola “Responsabilità infermieristica: legge 24/2017 e obbligo Pec” il convegno in programma sabato prossimo, dalle 8:30, nella sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) sita al Centro direzione in contrada San Benedetto ad Agrigento. “Il convegno è utile a dare agli infermieri – afferma Salvatore Occhipinti (nella foto), presidente Opi Agrigento – più consapevolezza dello status attuale sia sotto il profilo giuridico, sia in riferimento alle responsabilità connesse all’esercizio professionale”.Dopo i saluti e l’introduzione al corso, razionale, scientifico e motivazionale, a cura di Salvatore Occhipinti, si terranno le relazioni degli avvocati Salvatore Lincon e Francesca Ferro. Tra diversi importanti argomenti, sarà trattato anche il tema relativo alla “Responsabilità professionale: profilo soggettivo della colpa civile e penale, elementi costitutivi, nesso causale, negligenza e imprudenza, dovere di diligenza qualificata, carenza organizzativa”. “Questo è un tema che tocca anche l’assicurazione degli infermieri – prosegue il presidente Occhipinti – Cerchiamo di dare indicazioni ai colleghi sul dovere nei confronti dell’utenza perché essere assicurati è un obbligo di legge. Gli avvocati Lincon e Ferro, infatti, spiegheranno come affrontare le cose non con superficialità ma con la consapevolezza del professionista che paga in prima persona in caso di eventi procurati, ad esempio, per dolo, negligenza, …”