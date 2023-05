Agrigento, il neo-assessore Alfano: “Ci metto la faccia con impegno e responsabilità”. Ecco le deleghe

La giunta del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè assume una colorazione sempre più politica. Come anticipato nei giorni scorsi, ha prestato giuramento, a palazzo di città, il nuovo assessore Gioacchino Alfano, espressione di Fratelli d’Italia, vicino al deputato Giusi Savarino. Subentra a Valeria Proto, dimissionaria lo scorso tre maggio. Alfano si occuperà di pari opportunità, URP, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, contrasto alle discriminazioni, materie relative ai servizi demografici e statistici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva ), toponomastica, rapporti con l’Asp e con le scuole. Ad accompagnare il neo assessore la moglie Rossana Iacono, direttore di un importante albergo sul mare e il suocero, papà di Rosanna. L’assessore che di professione fa il segretario scolastico è arrivata in municipio con giacca chiara, camicia, cravatta e pantaloni scuri. “La politica di oggi impone di mettere la faccia. Sono felice ed orgoglioso di potermi occupare della mia città. La carica di assessore mi responsabilizza e dobbiamo lavorare per arrivare pronti alla scadenza del 2025, quando Agrigento sarà Capitale italiana della cultura”.

Giusi Savarino: “auguri di buon lavoro al neo Assessore Gioacchino Alfano”: I miei migliori auguri di buon lavoro al neo Assessore Gioacchino Alfano che entra a far parte della giunta Miccichè, rafforzando così la squadra di Fratelli d’Italia insieme a Costantino Ciulla e Gerlando Piparo. A lui le importanti deleghe alla pubblica istruzione, urp, rapporti con l’Azienda Sanitaria Provinciale, servizi demografici e pari opportunità. Sono sicura che saprà onorare con impegno la carica che va a ricoprire e farsi non solo portatore instancabile delle istanze del territorio, ma anche perseguire fattivamente, insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, gli obiettivi comuni. Rivolgo un affettuoso saluto e ringrazio per quanto fatto nel corso del suo mandato l’ing. Valeria Proto che si è dedicata sin dal momento della sua nomina, con dedizione e grande spirito di servizio, alla città di Agrigento.

Rinnovo i miei auguri di buon lavoro al Sindaco Miccichè che con una squadra sinergica e rinvigorita affronterà con maggiore energia e determinazione la fase complicata ed esaltante di Agrigento capitale della cultura 2025.

La giunta quindi adesso è così formata: per Fratelli d’Italia Costantino Ciulla, Gerlando Piparo e Gioacchino Alfano. Per Forza Italia Carmelo Cantone, mentre Aurelio Trupia, Marco Vullo e Giovanni Vaccaro in quota alle liste che hanno contribuito all’elezione del sindaco. I tecnici, ma sempre in quota a Miccichè, Maria Patrizia Lisci al bilancio, e Gerlando Principato ufficio tecnico.