“Semplicemente riciclabili”: Grotte promuovere la raccolta differenziata dei contenitori Tetra Pak

“Semplicemente riciclabili” , questo lo slogan della nuova iniziativa di comunicazione rivolta ai cittadini del Comune di Grotte con lo scopo di promuovere la raccolta differenziata dei contenitori Tetra Pak® per latte, succhi, vino, sughi ed altri alimenti, insieme a carta e cartone.

Nei prossimi giorni partirà una campagna di informazione che, oltre alle affissioni stradali, prevede la distribuzione di un pieghevole attraverso il quale verranno fornite tutte le indicazioni per effettuare correttamente la raccolta differenziata, con una specifica attenzione alla raccolta dei cartoni per bevande.

L’Amministrazione Comunale, così, aderisce alla campagna “Semplicemente riciclabili”. “Il corretto conferimento dei rifiuti è un grande gesto di civiltà e coscienza civica- di legge in una nota- pertanto l’Amministrazione confida nell’adesione di tutti i cittadini alle azioni promosse dalla campagna informativa affinché, insieme, si possano raggiungere risultati sempre più lusinghieri di qualità e quantità nella raccolta porta a porta dei rifiuti.” In particolare, per il corretto riciclo dei contenitori Tetra Pak® i cittadini devono conferire le confezioni, una volta svuotate e schiacciate, insieme a carta e cartone. Il materiale così raccolto sarà poi inviato all’impianto di selezione e successivamente alle cartiere, dove la cellulosa (principale componente dei contenitori) verrà separata da polietilene ed alluminio attraverso il normale processo di produzione cartaria senza aggiunta di prodotti chimici, per poi essere utilizzata nella produzione di nuovi materiali a base cellulosica (ad es. nuova carta da imballaggio, cancelleria,ecc.).

Per ulteriori informazioni sul riciclo dei contenitori Tetra Pak® è possibile consultare il sito internet www.tiriciclo.it