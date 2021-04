Semifinale “Olimpiadi di Italiano”: sei concorrenti per il Politi di Agrigento

Si è svolta questa mattina, come previsto, la gara semifinale delle “Olimpiadi di Italiano” contemporaneamente in tutte le Regioni italiane. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il tutto si è articolato in Dad sotto supervisione dei docenti referenti. Si tratta di gare individuali rivolte agli studenti degli istituti della Scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, delle Scuole italiane all’estero di pari grado, delle Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all’estero e delle Scuole straniere in Italia. La competizione prevede le seguenti categorie: Junior, Senior, Junior Estero, Senior Estero.

Tanta l’adrenalina per gli studenti coinvolti, approdati alla semifinale dopo la prima competizione nei vari istituti. Ragazzi meritevoli che oggi si sono ulteriormente messi alla prova portando in campo il proprio sapere in una gara della durata di 90 minuti nel corso dei quali hanno risposto a 20 domande.

Anche Agrigento era presente coi vari Istituti. Tra questi il Liceo Politi, diretto dalla Prof.ssa Santa Ferrantelli, che- mirando sempre alla formazione- ha sposato l’iniziativa del Miur e i suoi obiettivi, cioè “incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza dell’italiano”.

La scuola in particolare ha visto la partecipazione di sei alunni, rispettivamente tre del biennio e tre del triennio dell’indirizzo Scientifico. Si tratta di: Marco Vinciguerra (II C), Lavinia Infantino (I B), Lorena Lorenzano (I G), Luca Gambino (IV E), Francesco Iacono (III F) e Giuseppe Maria Casà (III B). Docente referente, la Prof.ssa Donatella Sanfilippo.

La classifica della semifinale regionale verrà pubblicata sul sito ufficiale delle “Olimpiadi di Italiano” entro il 14 di aprile. Adesso, c’è tanta attesa per conoscere chi andrà in finale, ma comunque vada per questi meritevoli alunni è già una grande soddisfazione essere arrivati a tale traguardo.