Epacket Tracking, la tracciabilità garantita 

Il servizio di Epacket Tracking appartiene alla compagnia statale cinese, chiamata China Post EMS. Il segreto del suo successo include la collaborazione con corrieri nazionali di tutto il mondo, come Poste Italiane o USPS. Oppure, sempre in Cina, China Postal Airlines e China Post Logistics.

Indipendentemente dalle collaborazioni internazionali, il vostro ordine avrà sempre un numero di tracciabilità, il tracking. Ogni pacco e ordine ha una sua propria e specifica cifra. Quindi, voi avrete una cronologia completa di tutte le consegne. Fino alla porta di casa vostra.

Tutto su Epacket Tracking

L’azienda China Post EMS ritira il vostro ordine dal magazzino e si occupa di portarlo fino alle frontiere internazionali. Quando la consegna arriva al paese di destinazione, è in mano al corriere nazionale. Come Poste Italiane o USPS.

Il numero di rintracciamento è epacket tracking Lo riceverete subito dopo il ritiro dal magazzino, quindi non allarmatevi se non è immediato. E ne riceverete uno per ogni ordine via China Post.

Ecco come controllare la cronologia completa del vostro pacco:

Visitate il sito ufficiale: 11183.com.cn

Inserite il vostro Epacket Tracking nella sezione “track & trace”

Assicuratevi solo che il numero sia corretto, tutte le cifre in ordine

Così, vedrete la cronologia completa

Un dettaglio da sottolineare è che il sito ufficiale è tradotto solo in inglese. Se avete problemi con la lingua, potete sempre usare il sito di un intermediario. Di nuovo, basta solo aggiungere il tracking.

Infine, se avete più consegne con China Post EMS, potete rintracciare tutte sul sito. Fino a un massimo di 30.

Epacket Tracking, tutti i dettagli

Con China Post EMS avete tre opzioni di spedizione. Così, non dovrete preoccuparvi di budget o tempistiche. Le tre scelte per voi sono:

Premium

Standard

Economy

Potete anche aver bisogno di contattare l’azienda. Eccom come:

Sfortunatamente non esiste un indirizzo email

Invece, potete andare sul sito ufficiale per completare il form online. Ricordatevi, il sito è: 11183.com.cn

Altrimenti, esiste una hotline per il servizio clienti. Il numero da digitare è: 11183.

Non scoraggiatevi se le scritte appaiono in cinese. Semplicemente, assicuratevi di fornire tutte le informazioni riguardo al vostro ordine. Epacket Tracking incluso. China Post EMS è una compagnia di consegna internazionale affidabile e conveniente. E, grazie al servizio di Epacket Tracking, il vostro ordine arriverà sempre. E voi avete una cronologia completa.

Per essere una compagnia di spedizioni statale e pubblica, China Post EMS è la soluzione ideale per le consegne internazionali. Quale sarà il vostro prossimo ordine?