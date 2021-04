Covid in Sicilia, curva sempre più su: 1.505 nuovi casi

Aumenta in maniera considerevole il numero dei contagiati da Covid -19 in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, registrati 1.505 nuovi casi, più 218 rispetto a ieri, a fronte di 32.182 tamponi effettuati. Nel dato dei deceduti c’è un più 258, deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti, riferiti a mesi precedenti. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, venerdì 9 aprile.

I nuovi casi così suddivisi per le nove province siciliane: Palermo 471, Messina 128, Catania 238, Trapani 135, Agrigento 181, Caltanissetta 110, Siracusa 110, Ragusa 84, Enna 48.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 21.752, di cui1.149 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 30 rispetto a ieri), e altri 168 pazienti in terapia intensiva (più 4 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 20.435. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 184.138. I guariti sono complessivamente 157.371, mentre il numero delle vittime sale a 5.015.