Akragas-Marsala 1-1: Rosella risponde a Pavisich

L’Akragas pareggia in casa contro il Marsala nella quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A. 1-1 il finale allo stadio Esseneto di Agrigento. I gol tutti nella ripresa: Pavisich apre e Rosella chiude per il Marsala, che incassa un punto fondamentale per la salvezza. Primo tempo povero di emozioni, con una leggere supremazia territoriale dei padroni di casa, ma mai realmente pericolosi dalle parti di Furnari. Nel finale della prima frazione di gioco è Prestia a sfiorare il gol su tiro a giro di Pavisich. Il Marsala ha badato solamente a difendere il risultato di parità. Il secondo tempo si apre con il vantaggio dei biancoazzurri di mister Terranova. Segna il neo acquisto Pasivich. La partita va avanti senza particolari sussulti, i portieri non corrono mai seri pericoli. Nel finale, a 5 dal 90esimo la doccia fredda per l’Akragas con il gol di Rosella. Forcing finale della squadra di casa ma il punteggio non cambia.