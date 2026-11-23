Semafori spenti e massima allerta sulla viabilità in via Crispi, ad Agrigento. Gli impianti semaforici situati nel tratto all’altezza dell’Hotel della Valle risultano attualmente fuori servizio a causa di un pesante danneggiamento alla rete elettrica. A chiarire l’origine del disservizio è stato il sindaco Michele Sodano, che ha attribuito la responsabilità del guasto a un cantiere idrico nella zona: «Il guasto è stato causato dai lavori eseguiti da Aica, nel corso dei quali sono stati danneggiati tutti i cavi di alimentazione degli impianti. Per questo il ripristino richiederà più tempo del previsto».

Per evitare pericoli alla circolazione in un’arteria particolarmente trafficata, l’Amministrazione comunale ha attivato immediatamente una serie di misure tampone. Sul posto sono stati inviati gli operai del Comune per effettuare una verifica puntuale della segnaletica verticale, controllando in particolare la corretta presenza e visibilità dei cartelli di «dare precedenza» a favore dei veicoli che percorrono via Crispi in entrambi i sensi di marcia.

Parallelamente, Palazzo dei Giganti ha inoltrato una richiesta formale ad Aica affinché provveda all’installazione immediata di quattro semafori lampeggianti — uno per ciascuno dei quattro incroci interessati dal blackout — così da segnalare con chiarezza l’intersezione pericolosa agli automobilisti fino al completo ripristino della linea.

«Abbiamo chiesto ad Aica di intervenire subito per mettere in sicurezza gli incroci», sottolinea la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Maria Miccichè. «Invitiamo gli automobilisti alla massima prudenza in quel tratto e al rispetto della segnaletica provvisoria. Seguiremo da vicino i lavori finché gli impianti non torneranno a funzionare».

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