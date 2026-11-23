Aveva già scavalcato il guard rail manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo, ma la prontezza e la sensibilità degli agenti hanno evitato il peggio. È stata sventata una tragedia sul viadotto Carboj, lungo la strada statale 115, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Sciacca. L’episodio risale al 16 novembre 2026.

Durante un normale servizio di vigilanza stradale, i poliziotti hanno notato una persona che camminava a piedi lungo la carreggiata, in un tratto particolarmente insidioso e pericoloso per l’incolumità dei pedoni. Insospettiti da quella presenza, gli operatori hanno immediatamente accostato per verificare cosa stesse accadendo, riscontrando nell’uomo un evidente e forte stato di agitazione.

Pochi istanti dopo, la situazione è precipitata: l’uomo ha improvvisamente scavalcato la barriera metallica, palesando la volontà di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti non hanno perso la lucidità e sono intervenuti con estrema rapidità, riuscendo prima a instaurare un dialogo empatico per calmarlo e poi ad afferrarlo e metterlo definitivamente in sicurezza lontano dal pericolo.

Una volta riportato alla calma, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto, che ha provveduto al trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca. Qui i medici hanno effettuato gli accertamenti del caso, giudicando stabili le sue condizioni.

“Si ricorda – scrive la Questura di Agrigento in una nota – che chiunque stia attraversando un momento di difficoltà o di fragilità emotiva può chiedere aiuto contattando il Numero Unico di Emergenza 112, oppure rivolgendosi ai servizi sanitari e alle linee di supporto psicologico attive sul territorio”.

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