Ha avuto luogo nella serata di ieri, ai piedi della scalinata del Duomo di Palma di Montechiaro, la selezione per Miss Italia.

All’evento, che si è svolto per il secondo anno consecutivo, hanno partecipato numerose ragazze provenienti da ogni angolo della Sicilia, ed si è trattato di un doppio appuntamento di bellezza, che ha consentito alle concorrenti di partecipare per ben due fasce.

La fascia di Miss Eleganza è stata assegnata a Mjriam Castagnino di Palermo, con la quale avrà accesso alla prefinale nazionale.

Invece, Carol Mangiavillano ha vinto la selezione provinciale con la fascia di Miss Palma di Montechiaro.

L’evento è stato promosso da Gioacchino Salerno e dal consigliere Tiziana Salamone. A rappresentare l’Amministrazione comunale sono state il vicesindaco Antonella Lo Vasco e l’assessore al ramo Miriam Barba.

La serata all’insegna dell’eleganza e della musica è stata presentata da Antonello Consiglio (direttore artistico) insieme a Giada Rume’, già Miss Sicilia 2021.

Alla kermesse, che si è svolta all’interno di una spettacolare cornice barocca, ha partecipato un pubblico numeroso, entusiasta e caloroso.