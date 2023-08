Nel suggestivo scenario del Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro si è tenuta un’anteprima affascinante e gustosa: la presentazione della seconda edizione del Gattopardo Wine Fest. Questo evento, dal titolo evocativo “La meraviglia di un territorio in un calice”, ha catturato l’attenzione degli appassionati di vino e degli amanti della cultura siciliana. Organizzato dall’associazione Enofriends, l’evento si è concentrato sulla celebrazione di due varietà di uva di grande rilievo: il Grillo e il Nero d’Avola.

La Sicilia, da sempre celebre per la sua bellezza mozzafiato e la sua ricca storia, è anche una regione rinomata per la produzione vinicola di alta qualità. Il Gattopardo Wine Fest ha offerto agli ospiti l’opportunità di immergersi in questo mondo di aromi e sapori, esplorando il territorio attraverso il calice.

Tra le etichette presentate durante l’evento, spiccano i vini che rappresentano veri e propri gioielli della produzione vinicola siciliana. Tra questi, il “Diamanti DOC Sicilia 2022 Principi di Bufera” e il “DOC Sicilia 2022 Villa Viticce”, entrambi esempi eccellenti della dedizione e dell’abilità dei produttori locali.

La varietà Grillo, un vitigno autoctono dell’isola, ha avuto un ruolo di primo piano nell’evento. Il “Kebrilla DOC Sicilia 2022 Cantine Fina” ha dimostrato come il Grillo possa esprimersi in modo unico, regalando al palato note fresche e fruttate che richiamano il carattere solare e marino della Sicilia.

Non poteva mancare il Nero d’Avola, altro simbolo della produzione vinicola siciliana. Il “Santa Cecilia DOC Noto 2020” della rinomata cantina Planeta ha presentato una interpretazione elegante di questa varietà, con profondi strati di complessità e una personalità avvolgente. Un’altra eccellenza che ha brillato al Gattopardo Wine Fest è stata “Lu Patri Doc Sicilia 2019 Cristo di Campobello”. “Harmonium” DOC Sicilia 2018 di Firriato è stato uno dei protagonisti indiscussi del percorso degustativo. Questo vino rappresenta un’opera d’arte enologica creata dalla rinomata cantina Firriato, che ha dimostrato una volta di più la sua maestria nell’arte della vinificazione.

A guidare gli ospiti attraverso questa suggestiva esperienza di degustazione è stato il vicepresidente di Enofriends, Luigi Gangarossa, noto anche con l’affettuoso soprannome di “Chardonnay”. La sua esperienza e la sua passione hanno contribuito a rendere il percorso di degustazione un viaggio emozionante alla scoperta dei tesori enologici della Sicilia.

L’evento ha visto la partecipazione di tutti i soci di Enofriends, tra cui il presidente Mario Puzzo, i soci Lillo Faruggio, Santoro Castronovo e Giancarlo Lumia. Questi appassionati promotori della cultura del vino hanno reso possibile un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Adesso, l’appuntamento più atteso è fissato per il 25 agosto, con inizio alle 20, nella suggestiva location di Saudade Verao, Club, situata in Contrada Capreria a Marina di Palma. Gattopardo Wine Fest punta a diventare una sorta di vin Sicily, presentando una selezione di vini che riflettono la ricchezza e la diversità di questo affascinante territorio. L’evento ha dimostra come il vino possa essere un mezzo per esplorare non solo i sapori, ma anche la storia e la passione di una regione unica al mondo. Un brindisi a Enofriends e a tutti coloro che rendono possibile questo indimenticabile viaggio enologico.