akayuki Morimoto, ex attaccante del Catania, è giunto ad Agrigento per un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Oggi ha affrontato il suo primo allenamento con la squadra dell’Akragas, dimostrando subito il suo impegno e la sua passione per il gioco.

Ai microfoni del giornale, Morimoto ha espresso la sua emozione riguardo a questa nuova sfida: “Sono entusiasta di far parte di questa squadra e di giocare nella Serie D con l’Akragas. Spero di contribuire al successo della squadra e di dare il massimo in ogni partita.”

La sua esperienza e il suo talento saranno senza dubbio un valore aggiunto per l’Akragas, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo scendere in campo con i colori bianco blu. Con la guida e il supporto dell’ex calciatore Graziano Strano, Morimoto potrà sicuramente dare il meglio di sé e lasciare un’impronta indelebile nella stagione a venire.