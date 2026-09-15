Agrigento, pubblicata la sede del segretario generale: ora la scelta spetta a Sodano

La sede del Comune è stata pubblicizzata e le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro il 18 settembre. Il sindaco dovrà ora decidere se procedere con una nuova nomina. In caso contrario, la normativa prevede la conferma dell’attuale segretaria generale.

AGRIGENTO – La procedura per la scelta del segretario generale del Comune di Agrigento è ufficialmente partita. La sede è stata pubblicizzata e ci sarà tempo fino al 18 settembre per presentare le manifestazioni di interesse. Si apre quindi la fase nella quale il sindaco Michele Sodano dovrà valutare le candidature e decidere se individuare un nuovo segretario.

L’articolo 99, comma 3, del TUEL stabilisce che la nomina del nuovo segretario può essere disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dall’insediamento del sindaco. Per Sodano, insediatosi l’11 giugno, il termine massimo scadrà il 9 ottobre. Ed è proprio qui che la vicenda assume anche un rilievo politico.

Sodano dovrà scegliere se procedere con una nuova nomina oppure lasciare che il termine decorra senza la nomina di un diverso segretario. In quest’ultimo caso, la stessa norma stabilisce che il segretario in carica si intende confermato. L’attuale segretaria, dunque, potrebbe continuare a svolgere il proprio incarico anche con la nuova amministrazione, pur essendo stata individuata dalla precedente.

Non si tratta, al momento, di anticipare quale sarà la decisione del sindaco: la procedura è appena entrata nella fase delle candidature. La scelta, tuttavia, sarà significativa, perché nominare un nuovo segretario oppure confermare, attraverso il meccanismo previsto dalla legge, quello già in carica rappresentano due soluzioni differenti anche sul piano politico.

La parola passa dunque a Sodano. Il 9 ottobre, termine dei 120 giorni dall’insediamento, rappresenterà comunque la data entro la quale sarà definito il futuro della segreteria generale del Comune.

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