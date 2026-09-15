Il beta-carotene è uno dei carotenoidi più conosciuti e si trova soprattutto negli alimenti vegetali di colore giallo, arancione, rosso e verde scuro. Nell’organismo può essere convertito in vitamina A, un nutriente coinvolto nel mantenimento della normale capacità visiva, della pelle e delle mucose, oltre che nel corretto funzionamento del sistema immunitario.

La frutta offre diverse fonti interessanti di beta-carotene. Tra queste spiccano il mango, la papaya e il melone cantalupo, tre frutti caratterizzati da una polpa dai colori intensi e da una composizione nutrizionale ricca di carotenoidi.

Mango

Il mango è probabilmente il frutto più rappresentativo di questa selezione quando si parla di beta-carotene. La polpa contiene diversi carotenoidi, tra cui il beta-carotene, la cui concentrazione tende a essere maggiore nelle varietà dalla polpa arancione più intensa.

Il colore del mango maturo dipende in parte proprio dalla presenza di questi pigmenti. Oltre al beta-carotene, il frutto fornisce vitamina C, folati, potassio e fibre. La combinazione di carotenoidi e altri nutrienti rende il mango un alimento interessante dal punto di vista nutrizionale.

La quantità di beta-carotene può cambiare sensibilmente tra una varietà e l’altra. Anche il livello di maturazione incide sulla composizione della polpa. In generale, una colorazione arancione intensa è associata a una maggiore presenza di carotenoidi rispetto alle varietà dalla polpa più chiara.

Come mangiare il mango

Spesso ci si chiede come mangiare il mango e la risposta è semplice: quando è maturo, il frutto può essere consumato al naturale oppure utilizzato in diverse preparazioni, sia dolci sia salate. La polpa morbida e succosa si presta infatti a numerosi abbinamenti e permette di variare facilmente il modo di portarlo in tavola. Per mantenere il più possibile le proprietà nutrizionali del mango, è preferibile consumarlo fresco o inserirlo in preparazioni che non richiedano cotture prolungate. Dopo il taglio, invece, si consiglia di conservarlo in frigorifero e consumarlo in tempi brevi, così da preservarne meglio freschezza e qualità.

Papaya

La papaya è un altro frutto tropicale particolarmente interessante per il contenuto di carotenoidi. La polpa matura presenta una caratteristica colorazione arancione o rosso-arancio, dovuta alla presenza di diversi pigmenti, tra cui beta-carotene e altri carotenoidi.

Il profilo nutrizionale della papaya comprende anche vitamina C, folati, potassio e fibre. La presenza contemporanea di vitamina C e carotenoidi rende questo frutto particolarmente interessante all’interno di un’alimentazione basata su alimenti vegetali.

La quantità di beta-carotene varia in funzione della varietà. Le papaye dalla polpa più intensamente colorata possono presentare concentrazioni diverse rispetto alle varietà dalla tonalità più chiara. Per questo motivo, il colore può offrire un’indicazione generale sulla presenza di pigmenti, ma non consente di stabilire con precisione il contenuto nutrizionale.

Papaya e maturazione

La papaya cambia consistenza, aroma e colore durante la maturazione. Quando è pronta per il consumo, la polpa diventa morbida e assume generalmente una tonalità più intensa. Il frutto può essere consumato semplicemente a fette oppure utilizzato per arricchire macedonie, yogurt e altre preparazioni fredde. I semi, commestibili, hanno invece un sapore molto più intenso rispetto alla polpa e quindi è meglio utilizzarli in quantità ridotte.

Melone cantalupo

Il melone cantalupo è spesso considerato il simbolo della frutta estiva. La sua polpa arancione contiene carotenoidi, tra cui il beta-carotene, che può essere trasformato dall’organismo in vitamina A. Rispetto al mango e alla papaya, il cantalupo presenta una composizione differente, ma può comunque contribuire all’apporto di carotenoidi.

Contiene inoltre vitamina C, potassio e una buona quantità di acqua, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al consumo fresco. Il colore arancione della polpa è legato alla presenza di pigmenti carotenoidi. Le concentrazioni dipendono dalla varietà e dal grado di maturazione; quindi, i valori nutrizionali possono cambiare da un frutto all’altro.

Come scegliere un buon melone?

Un cantalupo maturo presenta generalmente un profumo riconoscibile nella zona opposta al picciolo e una polpa dall’arancione più o meno intenso. La buccia deve avere un aspetto caratteristico della varietà, mentre il frutto dovrebbe risultare consistente senza essere eccessivamente duro. Il melone può essere tagliato a pezzi, aggiunto a una macedonia oppure consumato insieme ad altri alimenti, come ad esempio il prosciutto.

Come favorire l’assorbimento del beta-carotene?

Il beta-carotene è una sostanza liposolubile, quindi la presenza di una piccola quantità di grassi nel pasto può favorirne l’assorbimento. Per questo motivo, la frutta ricca di carotenoidi può essere inserita anche in preparazioni che contengono fonti di grassi, come yogurt, frutta secca o semi.

Anche la lavorazione può influire sulla disponibilità dei carotenoidi; in alcuni casi, la cottura e la trasformazione possono rendere più facilmente accessibili determinati composti. Per la frutta, tuttavia, il consumo fresco resta una delle modalità più semplici e pratiche. È inoltre utile considerare l’alimentazione nel suo complesso. La presenza di diversi tipi di frutta e verdura consente di introdurre carotenoidi differenti, oltre a vitamine, minerali e fibre.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp