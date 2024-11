Un lettore del Giornale , Angelo Piraneo, segnala una situazione di totale abbandono e degrado nella Discesa Anna Frank, la scalinata che collega via Gioeni con via Imera. Questo importante percorso cittadino, che potrebbe rappresentare un angolo di bellezza grazie al paesaggio e alla vegetazione circostante, si trova purtroppo in uno stato di incuria, con gravi disagi per i cittadini che lo percorrono.

Secondo quanto riferito da Pirano, la scalinata, oltre al profumo dei fiori, accoglie i passanti con un’abbondante quantità di rifiuti abbandonati, che ne deturpano l’aspetto e contribuiscono a creare un senso di trascuratezza. La segnalazione evidenzia anche il pericolo rappresentato dai gradini rotti, che rendono il percorso insicuro per chi lo utilizza.

La situazione è diventata insostenibile per i residenti e i passanti, che chiedono un intervento urgente e risolutivo da parte delle autorità competenti. In risposta, il vicesindaco e assessore alla nettezza urbana, Aurelio Trupia, ha confermato che è già stato pianificato un intervento di pulizia e manutenzione della scalinata. Trupia ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini per mantenere il territorio pulito e decoroso. «Agrigento è la nostra casa, e tutti dobbiamo fare la nostra parte per tenerla accogliente e sicura», ha concluso l’assessore.

I cittadini, quindi, sperano che l’amministrazione faccia quanto prima il necessario per restituire decoro e sicurezza a una scalinata che, per storia e posizione, merita ben altro trattamento.

