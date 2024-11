Sabato prossimo, 7 ottobre, si terranno due eventi di rilevante importanza per la salute della comunità agrigentina. Il convegno su “Strategie organizzative e offerta vaccinale della campagna di vaccinazione antinfluenzale stagione 2024-2025” sarà ospitato nella sala Geraci dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), nella sede di via Picone. L’incontro inizierà alle 9 e vedrà i saluti del presidente Omceo Agrigento, Santo Pitruzzella, e del direttore sanitario dell’Asp, Raffaele Elia.

Adriana Graceffa aprirà i lavori trattando l’“Organizzazione e programmazione della campagna vaccinale nel territorio dell’Asp di Agrigento”. A seguire, Carmelo Graceffa parlerà della “Vaccinazione antinfluenzale nell’ambulatorio dei medici di Medicina generale”, mentre Enzo Montalbano affronterà il tema della prevenzione dell’influenza nel neonato e nel bambino tramite il vaccino intranasale contro la malattia pneumococcica. Vito Sclafani, invece, approfondirà le “Manifestazioni cliniche ed epidemiologia causata da virus e la co-somministrazione vaccinale”. Prima della discussione plenaria, Mario Palermo interverrà su “Strategia della vaccinazione antinfluenzale in Sicilia”. Pitruzzella sottolinea l’importanza di una solida comunicazione scientifica tra igienisti, medici di Medicina generale e pediatri, per promuovere l’efficacia dei vaccini e gestire le emergenze sanitarie.

Contemporaneamente, all’hotel Dioscuri by Palace di San Leone, si terrà il corso “Le emergenze mediche nello studio dentistico”, diretto da Luigi Burruano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) di Omceo, e Luigi Traversa. L’evento, che inizierà alle 9, vedrà l’intervento di esperti del settore, tra cui i medici Gerlando Fiorica, Calogero Perez, Antonio Arnone e Simona Fiorino. Fiorica, in particolare, tratterà la preparazione del paziente, la cartella clinica, l’anamnesi e le emergenze mediche in odontoiatria, esplorando anche le problematiche fisiologiche respiratorie, cardiologiche e neurologiche legate agli eventi avversi. La seconda sessione vedrà gli interventi su manovre rianimatorie di base e l’allestimento dello studio dentistico per affrontare le urgenze. Burruano evidenzia come le emergenze in uno studio dentistico siano una problematica rilevante, e l’importanza di una corretta preparazione per ridurre i rischi di complicanze anche durante procedure apparentemente semplici.

Due appuntamenti fondamentali, dunque, che mirano a sensibilizzare e aggiornare i professionisti del settore sanitario e odontoiatrico, in un contesto di sempre maggiore attenzione alla salute pubblica e alle emergenze sanitarie.

