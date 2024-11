L’autenticità della cucina siciliana tra tradizione e innovazione: la mignolata di Lillo e Paola conquista i palati

A pochi passi dalla Valle dei Templi, in un angolo di Via Francesco Crispi ad Agrigento, prende vita un progetto culinario che racchiude l’energia giovane e creativa della Sicilia più autentica, quella che mescola con maestria tradizione, sapore e innovazione gastronomica. Calogero — per gli amici, Lillo — insieme alla moglie Paola, ha trasformato la sua passione per la gastronomia in una vera e propria missione: offrire alla comunità una rosticceria di alta qualità. Con la collaborazione del foodblogger Alessandro Seminerio, conosciuto come SEMandFOOD, dello chef Angelo Di Savoia e dell’aiuto rosticcere Antonio Gramaglia, Lillo e Paola creano ogni giorno capolavori di gusto, partendo da ingredienti selezionati e ricette radicate nella tradizione, ma con quel tocco innovativo che soddisfa ogni palato.

Tra i prodotti che escono dal loro laboratorio, c’è una regina indiscussa: la mignolata. Questo capolavoro della cucina agrigentina, antico e gustoso, prende il nome dalle “mignole”, le olive in fiore, utilizzate nella preparazione tradizionale dell’impasto. La mignolata, pur avendo subito qualche trasformazione nel tempo — chiamata anche “miscata” o “mbriulata” in alcuni paesi della provincia — conserva il suo legame con la ricetta originaria. Il piatto vincitore del premio “Best Sicilian Food” nel 2021 combina grano duro, mortadella e caciocavallo, ma nel laboratorio di Lillo e Paola, la mignolata viene anche proposta in varianti che soddisfano tutti i gusti: con salsiccia, caciocavallo e olive per i puristi, e in una versione vegetariana con broccoli, cipolla caramellata e pecorino. La versione senza lattosio, poi, dimostra un’attenzione speciale a chi ha esigenze alimentari specifiche.

“La nostra idea è nata per offrire ai nostri clienti tutta l’autenticità della cucina siciliana, preparata artigianalmente e con ingredienti locali d’eccellenza,” spiega Lillo con orgoglio. “Puntiamo sulle materie prime siciliane, ma non ci chiudiamo al mondo. Se un ingrediente di qualità è italiano o internazionale, siamo felici di usarlo.”

Ma la mignolata non è l’unica stella del menu. La creatività dello chef Di Savoia si esprime anche in una vasta gamma di pezzi di rosticceria gourmet, tra cui il “Bernese” con salsa bernese e roastbeef, il “Fiore dei Nebrodi” con coppa piccante, formaggio e miele, e il “Bomba” con maiale affumicato, crema di cipolla e cavolo viola. Ogni pezzo di rosticceria è pensato per sorprendere, con combinazioni di sapori che fondono tradizione e sperimentazione.

All’interno della Panetteria Rosticceria di Via Crispi, i clienti possono gustare queste delizie in un ambiente accogliente, che si estende anche all’esterno, con un giardino dove le prelibatezze si assaporano all’aperto. Non manca il servizio da asporto, per portare a casa la bontà della cucina agrigentina, e un’efficiente offerta di catering, perfetta per battesimi e altre cerimonie.

Lillo e Paola, con il loro team di giovani talenti, stanno riscrivendo le regole della rosticceria siciliana, mantenendo ben saldo il legame con le radici, ma con uno sguardo sempre aperto all’innovazione. E così, ogni mignolata racconta una storia, fatta di memoria e modernità, di ingredienti genuini e di un’arte culinaria che, ad Agrigento, ha trovato casa.

