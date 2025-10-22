Sviene e sbatte la testa, verosimilmente, dopo aver accusato un malore. Una sedicenne di Canicattì si trova adesso ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il fatto è avvenuto domenica. La ragazzina si trovava in casa con i genitori. E’ stata portata al presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì da dove, dopo un primo ricovero, è stata trasferita a Caltanissetta. Ora è in coma farmacologico dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento. L’intera Canicattì prega per l’adolescente. Ieri sera in tanti si sono dati appuntamento nella chiesa Sacra Famiglia dove si è tenuta una veglia di preghiera.

