Un cinquantacinquenne è stato aggredito e picchiato, per motivi ancora da chiarire, all’interno della villetta comunale di Ravanusa. E’ successo quattro giorni fa. I carabinieri della Compagnia di Licata, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti ad identificare i presunti responsabili. Si tratta di quattro persone, e tra questi anche minorenni, tutti denunciati a piede libero per il reato di lesioni personali.

Il cinquantacinquenne è stato trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove gli sono stati diagnosticati traumi e lesioni. Guarirà in circa due mesi. Non sono stati ancora accertati i motivi di quella che è sembrata essere una spedizione punitiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp