Onofrio Dispensa: “Agrigento dimentica chi sceglie di vivere e investire nel centro storico”

AGRIGENTO – Una riflessione amara ma costruttiva quella affidata ai social da Onofrio Dispensa, portavoce dell’Area Progressista di Agrigento, che questa volta non parla di politica in senso stretto ma di cittadinanza attiva, accoglienza e rigenerazione urbana.

Dispensa racconta la storia di una coppia di amici stranieri che ha scelto di acquistare casa ad Agrigento per trascorrere le vacanze — anche quelle fuori stagione, quando il clima resta mite e la città si mostra nella sua forma più autentica — restituendo alla vita un’abitazione con giardino nel cuore del centro storico. A loro si è aggiunta un’altra coppia, lui milanese e lei svizzera, che ha appena comprato e sta restaurando una casa vicina.

“Scelte di grande valore – scrive Dispensa – perché contribuiscono al recupero del centro storico, promuovono Agrigento nel mondo e lo fanno gratuitamente”. Tuttavia, denuncia, il Comune non accompagna, non incoraggia e non facilita questo tipo di iniziative: “Sono totalmente ignorate – osserva – anche per le pratiche burocratiche più semplici, come l’avvio dei lavori di restauro”.

Da qui la proposta: istituire un piccolo ufficio comunale dedicato ai nuovi agrigentini, una struttura che li accolga e li guidi nelle pratiche edilizie, amministrative e di integrazione cittadina. “Basterebbe poco – suggerisce – ma servirebbe una visione. Dovremmo essere noi a cercare loro, non loro noi. Sarebbe il minimo, considerato l’onore che ci fanno e il contributo che danno nel recupero del patrimonio immobiliare della vecchia Girgenti”.

Dispensa lancia poi un’altra idea: realizzare una mappatura dei giardini privati del centro storico, molti dei quali rappresentano veri tesori nascosti. “Andrebbe fatta una ricognizione del loro stato, seguita da un progetto di rigenerazione e fruizione guidata. Ogni giardino ha una storia e, una volta recuperato, potrebbe essere aperto e fatto conoscere agli agrigentini e ai visitatori”.

Un intervento che, dietro la forma del post social, diventa una proposta concreta di politica urbana e culturale: valorizzare chi sceglie Agrigento, facilitare la rinascita del centro storico e costruire un modello di città accogliente, viva e consapevole del proprio patrimonio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp