A Sant’Angelo Muxaro entra nel vivo la rassegna letteraria “Borgo di carta” curata da Roberto Bruccoleri. Dopo l’attesa presentazione del libro “In Sicilia con Andrea Camilleri”, è il momento del romanzo noir “Il sale dei morti” scritto da Salvatore Falzone ed edito da Neri Pozza, un giallo ambientato nelle miniere dell’entroterra siciliane che racconta la Sicilia interna attraverso i suoi luoghi. L’evento, che mira a valorizzare i diversi luoghi del borgo dei sicani, si terrà questa volta nella sede di piazza Aldo Moro, giovedì 6 agosto, ore 19:30. A moderare l’incontro saranno Roberto Bruccoleri e il giornalista Alan David Scifo.

La manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale, porta i grandi autori siciliani all’interno del borgo, per farlo rivivere attraverso la cultura. “Borgo di carta è una sfida – dice il vicesindaco di Sant’Angelo Muxaro Gianluca Di Benedetto – l’amministrazione è convinta che si possa costruire una comunità sempre più viva e consapevole e questa manifestazione nasce proprio con questo obiettivo, per promuovere la lettura e la cultura. Vogliamo fare di questi eventi degli appuntamenti fissi dell’estate, capaci di crescere nel tempo e di affermarsi come spazio di riflessione, partecipazione, dialogo».

All’appuntamento di giovedì parteciperanno anche gli studenti dell’istituto comprensivo “De Cosmi” che hanno partecipato a un concorso indetto dal Comune mirato a produrre elaborati dedicati al borgo di Sant’Angelo Muxaro. La manifestazione si chiuderà il 21 agosto (ore 19:30) con la presentazione del libro “Detto in partole semplici” di Matteo Collura.

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