SCIACCA. Aica informa che, a seguito della rottura della condotta idrica principale della distribuzione in contrada Isabella a Sciacca, in via Pietragalla, è stato necessario chiudere la distribuzione del serbatoio Rocche Rosse.
Le squadre tecniche sono già operative sul territorio per procedere alla riparazione urgente. Il servizio non potrà riprendere prima del completamento dell’intervento. Aica si scusa con i cittadini per i disagi e assicura il massimo impegno per il ritorno alla normalità del servizio nel minor tempo possibile.
L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ricorda che, per eventuali necessità, è attivo il sistema automatizzato per richiedere il servizio autobotte: basta chiamare il numero 0922 441539 e selezionare l’opzione 5.
Il sistema guida l’utente nell’inoltro della richiesta in pochi minuti, utilizzando i codici riportati in bolletta. Le forniture vengono assegnate secondo priorità automatizzate (utenze sensibili, attività commerciali, utenze domestiche) con gestione tracciata e trasparente.
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