Dopo il successo della prima serata, torna lunedì 29 giugno, a Realmonte, il Cinema Ammare, il format ideato da Marco Gallo e Fabio Speranza che porta i più grandi film italiani stranieri sulla spiaggia di Lido Rossello, a pochi passi dalla Scala dei Turchi, per serate uniche all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e dell’educazione ambientale. Scelto come sempre dagli spettatori attraverso il sondaggio su “Instagram”, il film protagonista della seconda puntata è “Alice in Wonderland”, successo Disney del 2010 che vede il celebre racconto di Lewis Carrol rivisto dal genio di Tim Burton.

Prima del film, nella spiaggia dove ha sede Nodo Ammare, spazio all’intrattenimento a partire dalle 20, con “l’Apericinema”: sarà l’occasione per divertirsi, parlando anche di ambiente e di rispetto della spiaggia. Dalle 21 inizia il momento clou con la visione gratuita del film Disney e la possibilità di poter mangiare nell’area street-food di Nodo Ammare.

“Il Cinema Ammare arriva alla quarta stagione con l’obiettivo e la consapevolezza di voler dare al pubblico un senso di spensieratezza ed una serenità che va al di là del cinema stesso – dicono i due ideatori del format Fabio Speranza e Marco Gallo -. Abbiamo lanciato l’hashtag #nonsolocinema perché vogliamo far vivere al pubblico un’esperienza nuova di visione del film confermando l’intrattenimento con l’Apericinema, con spettacoli di artisti siciliani, con il karaoke sotto le stelle, e con altre idee pensate per intrattenere le persone, con le quali interagiamo la sera, perché ci piace conoscerle e scoprire da dove vengono”.

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