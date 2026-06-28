La Regione Siciliana, attraverso, l’assessorato alla Salute, ha diffuso una direttiva rivolta ai sindaci, ai manager delle aziende sanitarie, alla Protezione civile, alle strutture sanitarie private, agli Ordini dei medici e dei farmacisti e a Federfarma, per proteggere soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche dalle alte temperature di questi giorni, con il caldo che deve ancora raggiungere il suo picco. L’obiettivo è evitare che l’emergenza climatica si trasformi in sanitaria e gli effetti delle ondate di calore congestionino i pronto soccorso.

Il documento dispone che, nei giorni in cui i bollettini del ministero della Salute segnaleranno un rischio elevato o molto elevato, scatterà automaticamente il livello di massima attenzione sanitaria. Alle Asp viene affidato il compito di attivare il Piano operativo caldo, rafforzando la sorveglianza delle persone più fragili, il monitoraggio dei soggetti maggiormente esposti, l’assistenza domiciliare, la continuità assistenziale e un controllo quotidiano degli accessi ai pronto soccorso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp