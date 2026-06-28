Prosegue ad Agrigento la quinta edizione della rassegna cinematografica “I Film del Griffo”, ideata e diretta da Beniamino Biondi e ospitata nel suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, all’interno del programma culturale estivo promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. La rassegna, dedicata quest’anno al tema del viaggio, accompagna il pubblico ogni martedì sera con una selezione di opere che raccontano il movimento come esperienza di crescita, scoperta e trasformazione.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 30 giugno alle ore 21.00 con la proiezione di Stand By Me – Ricordi di un’estate (1986), il celebre film diretto da Rob Reiner e tratto dal racconto Il corpo di Stephen King. Considerato uno dei più intensi racconti cinematografici sull’adolescenza, il film segue il viaggio di quattro ragazzi attraverso boschi, ferrovie e paesaggi dell’America degli anni Cinquanta. Un percorso che è al tempo stesso avventura e rito di passaggio, ricerca e scoperta di sé, amicizia e perdita dell’innocenza.

Attraverso lo sguardo dei suoi giovani protagonisti, Stand By Me racconta quel momento irripetibile della vita in cui il mondo appare ancora aperto a ogni possibilità e ogni esperienza contribuisce a definire la propria identità. In perfetta sintonia con il tema scelto per questa edizione de I Film del Griffo, il viaggio narrato da Rob Reiner non è soltanto geografico ma profondamente interiore: un cammino nella memoria e nella formazione che continua a emozionare generazioni di spettatori e che ha consacrato il film come uno dei classici più amati del cinema contemporaneo.

La rassegna, giunta alla sua quinta edizione, è diventata negli anni uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate agrigentina, capace di coniugare il fascino del grande cinema con la straordinaria cornice del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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