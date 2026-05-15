Amministrative Agrigento, arrivano i big della politica: Vendola in città e confronto tra candidati sulla sicurezza stradale

Primi big della politica nell’Agrigentino per le amministrative del capoluogo e degli altri otto comuni della provincia.

Oggi Nichi Vendola parteciperà a due iniziative organizzate da Alleanza Verdi e Sinistra insieme alle forze progressiste del territorio.

Il primo appuntamento è previsto alle 17.30 a Raffadali, in piazza Progresso, per il comizio a sostegno della candidata a sindaco Sabrina Mangione. Interverranno anche la deputata del Movimento Cinque Stelle Ida Carmina e il segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto.

Alle 19, Vendola sarà invece ad Agrigento, in piazza Ravanusella, per l’incontro pubblico sul tema “La libertà è partecipazione”, dedicato ai temi della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della partecipazione democratica. Previsti gli interventi del candidato sindaco Michele Sodano e della candidata al consiglio comunale Irene Fucà.

Sempre oggi, alle 17, nella sala conferenze dell’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone, si terrà il confronto promosso dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, presieduta da Carmelina Nobile.

Hanno aderito tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco di Agrigento: Dino Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa. A moderare sarà il giornalista Domenico Vecchio.

Al centro del dibattito il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti. Sul tavolo le proposte per ridurre la velocità nei centri abitati, rafforzare i controlli contro guida distratta ed eccessi di velocità, mettere in sicurezza le aree scolastiche e intervenire sui punti più critici della viabilità urbana.

L’associazione chiede inoltre la creazione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale.

Tra buche, traffico, segnaletica carente e strade troppo spesso teatro di tragedie, la sicurezza stradale non può più essere considerata un tema secondario.

Per questo oggi pomeriggio, alle ore 17, all’Hotel Dioscuri Bay Palace, si terrà il confronto pubblico con i candidati sindaco di Agrigento promosso da AIFVS APS.

Un momento di dialogo e confronto aperto alla città per parlare di prevenzione, viabilità, educazione stradale, controlli e interventi concreti per rendere Agrigento una città più sicura per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Al centro dell’incontro non soltanto la politica, ma soprattutto il diritto dei cittadini a muoversi in sicurezza. Perché la sicurezza stradale riguarda tutti.

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