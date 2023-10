A poco più di un anno dall’infuocata serie di finale playoff di B Fortitudo Agrigento e Real Sebastiani Rieti tornano a scontrarsi e regalano ai tifosi una partita emozionante. Questa volta, a vincere è la Real SebastianiRieti con il punteggio di 75 a 67. Per i biancazzurri fatale è stata la prima parte di gara. Sul piano individuale gran prestazione di Alessandro Sperduto autore di ben 28 punti. Bene anche Chiarastella con 10 punti e Polacovich con 8 punti e 14 rimbalzi.Per Rieti ottime prestazioni di Johnson autore di 19 punti seguito daNobile e Spanghero con 13 a testa e Sarto con 11. Non c’è Cohill nellostarting five di Damiano Pilot che manda in campo Meluzzi, Morici,Ambrosin, Chiarastella e Polacovich;Alessandro Rossi risponde conJohnson, Raucci, Sarto, Nobile e Hogue. L’avvio è tutto di Rieti che non sbaglia un colpo e chiude avanti la prima frazione con grande autorevolezza. Sul versante opposto, Agrigento forza troppo le conclusioni e le percentuali dal campo la condannano nei primi 10′ (7-19). La Fortitudo esce gli artigli nel secondo quarto. Dopo aver toccato uno svantaggio di 20 punti, i biancazzurri cominciano a macinare gioco e canestri. Una tripla di Meluzzi – ben coadiuvato da Morici – avvia la rimonta dei padroni di casa fino al -9(20-29) che costringe coach Rossi a richiamare i suoi. Gli ospiti riescono a riguadagnare l’inerzia del matchsolamente nel finale del quarto riportandosi a +16 prima della pausa lunga (22-38). Nel terzo quartoAgrigento mette il turbo: trascinata da Sperduto, i padroni di casa risalgono la corrente fino al -5 alla terza sirena (49-54). Il match, a questo punto, diventa infuocato. Qui Rieti è più lucida. Sospinta dal talento di Johnsonla compagine di coach Rossi piazza lo sprint finale e si aggiudica la contesa espugnando il fortino biancazzurro.Per i biancazzurri è già tempo di preparare la prima trasferta dell’anno. Nell’anticipo di sabato 7 ottobre,saranno di scena al PalaLido di Milano contro l’Urania.

Moncada Energy Group Agrigento – Sebastiani Rieti 67 -75

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 9, Meluzzi 9, Cohill, Chiarastella 10, Polacovich 8, Morici 3, Peterson, Sperduto 28, Ronca, Caiazza, Traoré. All.: Pilot.

Sebastiani Rieti: Raucci 7, Jonson 19, Italiano, Spanghero 13, Hogue 6, Petrovich 4, Nobile 13, Ancellotti 2, Frattoni, Minestrini, Sarto 11. All.: Rosso

Arbitri: Maschio, Grappasonno, Ferretti

Note: parziali: 7-19, 15-19, 27-16, 18-21