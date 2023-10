“L’Akragas meritava qualcosa in più del pareggio”. Risponde così mister Marco Coppa a chi afferma che la sua squadra avrebbe meritato almeno il pareggio. “Fino allo 0-0 aspettavo che la mia squadra facesse goal , poi in maniera assurda e incredibile abbiamo subito il rigore inesistente. Diciamo la verità, è stato assurdo passare in svantaggio in questa maniera, ha compromesso l’intera gara. L’arbitro ha confessato ad un mio giocatore di aver sbagliato e che non era rigore. L’Akragas ha avuto il predominio del campo. Il Trapani è la squadra che ambisce a vincere questo campionato, ha una forte rosa, ma oggi al termine dei 95 minuti c’è da dire che c’è stata una squadra più forte dell’altra e questa è l’Akragas.” I biancazzurri sono usciti dallo stadio Esseneto tra gli applausi: “ Sono felice per i ragazzi, solo loro che vanno in campo, sono loro i protagonisti.”