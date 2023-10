Ecco la pagella di Akragas – Trapani. Il voto peggiore è per ill terreno di gioco. L’Amministrazione Comunale e la società stanno compiendo notevoli sforzi per migliorare lo Stadio Esseneto, ma il recente derby tra l’Akragas e il Trapani ha messo in evidenza problemi atavici che richiedono un’attenzione immediata. La verità è che questo non è un campo da calcio, sembra piuttosto un prato da giardino, ma non è adatto al calcio e penalizza entrambe le squadre. In alcune zone del terreno di gioco, l’acqua sembra non defluire correttamente, causando problemi ai giocatori che rischiano di scivolare e di perdere il controllo della palla. Nel resto del rettangolo la superficie è talmente irregolare che la palla rimbalza in modo imprevedibile, rendendo difficile il controllo di base. Questo non solo influisce sulla qualità del gioco, ma mette anche a rischio la sicurezza dei giocatori, che potrebbero subire infortuni a causa delle condizioni precarie del terreno. È importante sottolineare che l’Esseneto è uno stadio storico per la città di Agrigento, ma deve essere un luogo adatto per il calcio professionistico. La sua attuale condizione è lontana da questo obiettivo e richiede un intervento immediato per ripristinare un terreno di gioco adeguato. Siamo fiduciosi che l’Amministrazione Comunale e la società continueranno i loro sforzi per migliorare il terreno di gioco e garantire che il calcio ad Agrigento possa essere praticato in condizioni dignitose e sicure. Il calcio è uno sport che unisce la comunità e merita un palcoscenico adeguato per esprimere il suo potenziale.

Ed ecco i voti dei calciatori, in cui abbiamo voluto premiare impegno e dedizione:

Sorrentino 6 – Il portiere ha fatto un buon lavoro nel mantenere la porta sicura, ma non ha potuto fare molto per evitare il gol avversario. Baio 6.5 – Una buona prestazione difensiva da parte di Baio, che ha saputo contrastare gli attacchi avversari con efficacia. Cipolla 6 – Cipolla ha dimostrato solidità in difesa, ma è stato messo alla prova in alcune occasioni. Rechichi 6 – Una prestazione sufficiente da parte di Rechichi, che ha contribuito a mantenere la difesa compatta. Pantano 6 – In tribuna ci sono il papà e la sorella (famosa interprete di Makari), Pantano ha giocato con impegno, ma è stato sostituito nel secondo tempo. Puglisi 5.5 – Una prestazione discreta da Puglisi, ma è stato sostituito abbastanza presto nella partita. Sanseverino 5,5 – Sanseverino ha svolto il suo compito a centrocampo, ma senza particolari momenti di brillantezza. Ingenuo nel secondo giallo che gli costa l’espulsione. Scozzari 5.5 – Occasione dal primo minuto per il calciatore nato ad Agrigento. Una prestazione nella media da parte di Scozzari, ma non è riuscito a incidere in modo significativo. Di Mauro 5,5 – Di Mauro ha cercato di creare opportunità ma senza troppo successo. Trombino 6 – Trombino deve fare i conti con quella che forse è una delle difese più solide del torneo ma anche con un terreno di gioco che complica tutto. Questo non è un campo da calcio. Sembra il prato di un giardino, ma per giocare a calcio non è adatto. In alcuni punti non drena nemmeno bene e i giocatori pattinano. Nel resto del campo, la palla rimbalza male ed il controllo è complicato. Marrale 6 – Marrale ha contribuito all’azione d’attacco, ma senza particolari momenti di rilievo.

Litteri 6 – Litteri ha sostituito Pantano e ha contribuito a consolidare il centrocampo.

Grillo 6 – Grillo è entrato nel secondo tempo ma non è riuscito a cambiare il corso della partita in modo significativo.

Pirvu 6 – Pirvu ha avuto poco tempo per incidere sulla partita ma ha svolto il suo ruolo in modo adeguato.

Rea 6 – Rea è entrato nel finale senza lasciare un'impronta evidente sulla partita.

Allenatore 6 – Mister Coppa ha dovuto fare i conti con assenze importanti. Perderla di rigore, per di più dubbio fa male, ma la sconfitta indica che c’è spazio per miglioramenti tattici e strategici.

In generale, l’Akragas ha mostrato una prestazione discreta, ma dovrà lavorare su alcune aree chiave per migliorare le prestazioni future. Attualmente è difficile individuare un uomo gol. Va bene difendere bene, ma qualcosa in avanti occorre inventarla.