Seap Dalli Cardillo Aragona batte in trasferta 3-0 la Rizzotti Design Catania

Catania: Un’ottima Seap Dalli Cardillo Aragona vince anche il test amichevole di ritorno contro la Rizzotti Design Catania. L’allenamento congiunto, allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati, è terminato 3 a zero con questi parziali: 18-25, 22-25, 20-25. Entrambe le formazioni preparano il debutto nei play off per la promozione in Serie A2, in programma tra due settimane. La squadra di coach Massimo Dagioni ha mostrato una buona forma fisica e un efficiente gioco di squadra. Le padrone di casa, invece, prive dei “martelli” Muzi e Oggioni, sono apparse un pò in ritardo di condizione. La Seap Dalli Cardillo Aragona è scesa inizialmente in campo con Caracuta in regia, Stival opposto, Micheletto e Murri centrali, Moneta e Cappelli schiacciatrici, Vittorio libero. Coach Dagioni ha ruotato l’intero roster e nel corso dei tre set ha utilizzato anche Baruffi, Dell’Amico, Silotto e Borelli, quest’ultima al rientro in campo dopo un infortunio. Assenti Beltrame e Ruffa, infortunate. Per la Rizzotti Design Catania da segnalare il rientro in squadra, dopo il Covid, della schiacciatrice Marcela Nielsen. La Seap Dalli Cardillo Aragona, fin dai primi punti, ha tenuto altissima la concentrazione chiudendo sempre in vantaggio i punteggi parziali: 8-6, 16-14 e 21-16. Il punto numero 25 lo firma una scatenata Elena Cappelli. Più combattuto ed equilibrato, nella fase iniziale il secondo set: 8-7 per l’Aragona che poi grazie al servizio riesce ad allungare (16-10). Le biancazzurre continuano a martellare Catania sia dal centro che di banda (21-16). Sussulto delle etenee nel finale con ben 5 palle set annullate per poi cedere 25-22. Terzo set che inizia nel segno di Pezzotti e compagne (7-8). L’Aragona compie il sorpasso decisivo a metà set (16-15) per poi chiudere in scioltezza il test match con un altro importante parziale (21-17). Finale di chiara marca aragonese con il sestetto di Dagioni che porta a casa un rotondo 3-0 che dà fiducia e morale in vista dei play off.

Il tabellino dell’incontro:

RIZZOTTI DESIGN CATANIA: Pezzotti 1, Oggioni n.e., Muzi n.e., Messaggi 4, Compagnoni 5, Bonaccorso (L), Minervini 5, Mercieca 3, Musumeci 2, Agbortabi 6, Conti 3, Belluomo 0, Nielsen 14. All.: Marco Relato

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 2, Stival 9, Murri 8, Cappelli 18, Vittorio (L), Moneta 2, Micheletto 4, Baruffi 1, Dell’Amico 2, Silotto 4, Borelli 4, Ruffa n.e., Beltrame n.e. All.: Massimo Dagioni

NOTE: Muri Aragona 7, Catania 8. Ace Aragona 9, Catania 5. Err. battuta Aragona 7, Catania 12. Err. azione Aragona 10, Catania 5. Attacco Aragona 34%, Catania 29%. Ricezione Aragona 51% (22% perfetta), Catania 45% (27% perfetta).