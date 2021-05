A San Leone contenitori quasi vuoti e rifiuti ovunque. Questa mattina all’alba gli operatori ecologici hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a recuperare al danno fatto in una sola giornata. E questo nonostante il metodo sperimentale di raccolta dei rifiuti nei fine settimana voluto dall’amministrazione comunale di Agrigento che ha messo a disposizione dei cittadini , che consumano cibo e bevande da asporto , 20 contenitori per la raccolta del vetro e della plastica dislocati in vari punti.

“E’ triste – commenta il sindaco Micciché-vedere il lungomare e le piazze invase dal vetro e dalla plastica e i carrellati vuoti. Noi continueremo la nostra battaglia per risolvere il problema”.