Seap Dalli Cardillo Aragona: allenamento congiunto a Modica con la Pro Volley Team di B1

AGRIGENTO. Continua senza sosta la preparazione atletica della Seap Dalli Cardillo Aragona, in vista dell’inizio del campionato di serie B1 programmato per il prossimo 7 novembre. La squadra biancazzurra è al lavoro dallo scorso 31 agosto e alterna sedute in sala pesi ad esercizi tecnico – tattici al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Domani, giovedì 22 ottobre, la formazione biancazzurra sarà impegnata in un allenamento congiunto nuovamente con la PVT Modica, anch’essa militante nel campionato di serie B1 girone E. Il test amichevole si disputerà a Modica con inizio alle 18.