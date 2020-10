Il Comune di Licata “vende” materiale biotriturato

LICATA. L’assessore comunale al verde pubblico, Calogero Scrimali comunica che, in data odierna, il dirigente del dipartimento lavori pubblici ed ambiente, ha nominato il RUP – Responsabile Unico del procedimento relativo alla manifestazione di interesse fra le ditte che producono fertilizzanti e/o compost per acquisto materiale biotriturato prodotto dal Comune di Licata.

Il dipendente nominato è il geometra Carmelo Cantavenera.

<<Il materiale in questione – spiega l’assessore – è quello prodotto presso il Centro Comunale di Raccolta , una stazione di biotriturazione dello sfalcio vegetale proveniente dalle operazioni di scerbatura e potatura del verde pubblico, che non è da considerare rifiuto speciale a condizione che siano effettuati nell’ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricole-forestali, oppure derivano dalla manutenzione del verde pubblico del Comune; non siano pericolosi; siano utilizati in agricoltura, nella selvicoltura o per produzione di energia da biomassa anche al di fuori dal luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

Un intervento, questo posto in essere dal Comune che mira a recuperare il prodotto biotriturato, per rimetterlo in circolazione sia come fertilizzante che come ammendante o compost>>