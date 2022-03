Seap Dalli Cardillo Aragoma: al via la “Poule Salvezza”

E’ il Club Italia CRAI Milano l’avversario della Seap Dalli Cardillo Aragona nella prima giornata della Poule Salvezza per la permanenza in Serie A2. La partita è in programma sabato 19 marzo, alle ore 14:30, presso il Centro Federale Donato Pavesi di Milano. La formazione lombarda, allenata dal tecnico federale Marco Mencarelli, ha chiuso la regular season del girone B al terzultimo posto con 19 punti. E’ una squadra giovane, molto fisica, che nel proprio gioco ha garanzie in attacco e nel muro-difesa. Il gruppo è interamente giovanile seppure sostanzialmente eterogeneo nella sua età, con atlete nate tra il 2002 e il 2006. Otto ragazze hanno fatto parte della rosa dell’Italia under 18 in Messico centrando la medaglia d’argento al recente campionato mondiale di categoria. Il sestetto tipo è composto da Pelloia al palleggio, Adelusi opposto, Acciarri e Marconato centrali, Nervini e Ituma schiacciatrici, libero Barbero. Nella seconda giornata, domenica 27 marzo, la squadra di coach Pasqualino Giangrossi ospiterà al PalaMoncada di Porto Empedocle, con inizio alle ore 17, il Volley Vicenza, squadra affrontata la scorsa stagione nella finale play off per il salto in A2. Poi alla terza e alla quarta giornata, capitan Caracuta e compagne giocheranno i due derby siciliani, entrambi in trasferta. Sabato 2 aprile, alle ore 17, la Seap Dalli Cardillo Aragona sarà di scena a Catania per sfidare, al “PalaCatania”, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia. Nell’ultima giornata del girone di andata della Poule Salvezza, sabato 9 aprile, alle ore 18, le aragonesi giocheranno al “PalaRizza” di Modica contro l’EGEA PVT Modica. La prima di ritorno, la squadra del Presidente Nino Di Giacomo, la giocherà in anticipo sabato 16 aprile, alle ore 20, al PalaMoncada di Porto Empedocle, contro il Club Italia CRAI Milano. Per la seconda giornata di ritorno, domenica 24 aprile, alle ore 17, il sestetto aragonese sarà impegnato sul campo del Volley Vicenza. Infine, domenica 1 maggio, alle ore 17, la Seap Dalli Cardillo Aragona affronterà in casa, al PalaMoncada, la Rizzotti Design Catania e sabato 7 maggio, sempre alle ore 17, ancora al “PalaMoncada”, il match contro l’EGEA PVT Modica.