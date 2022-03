Caro carburante, sciopero degli autotrasportatori il 4 aprile

Gli autotrasportatori incrociano le braccia. Sarà sciopero nazionale il 4 aprile. La protesta per il caro carburante, e perché insoddisfatti degli ultimi interventi prospettati dal Governo. Le federazioni aderenti a Unatras, dopo l’incontro di ieri sera al ministero dei Trasporti, hanno confermano lo stop dell’autotrasporto per il 4 aprile.

Lo sciopero dei camionisti, ricordiamolo, era stato indetto per il 14 marzo e stoppato dalla commissione di garanzia a causa del mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni. Questo non aveva impedito manifestazioni ‘spontanee’ in giro per l’Italia, con blocchi in autostrada.